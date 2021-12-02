Украинцы раскритиковали внешний вид старшей дочери Ольги Фреймут Златы Митчелл, которую она родила 15 лет назад от коренного британца Нила Митчелла.

Как пишет Politeka.net, известная украинская телеведущая и знаток этикета Ольга Фреймут вышла замуж за генерального директора "Нового канала" Владимира Локотко. В браке они воспитывают двоих детей - пятилетнего Валерия и четырехлетнюю Евдокию. Кроме этого, супруги воспитывают старшую дочь Ольги, которую она родила в 24 года от коренного британца Нила Митчелла.

На официальной странице журнала "Viva!" в Instagram показали фото Ольги Фреймут со старшей дочерью Златой.

"Ольга Фреймут показала свежее селфи с 15-летней дочерью Златой Митчелл. Похожи?",- написали на странице.

Поклонники в комментариях написали, что старшая дочь Фреймут Злата выглядит намного старше своего возраста.

"Дочь.. выглядит 🤔 старше мамы 😬🙈 ", " ей точно 15? 😮 ", "Выглядит на 20 👏 ", "Лет на 25", "Да уж ((мама лучше выглядит", "Это сейчас так модно? Выглядеть старше?", "Хм, мать выглядит на 30, а дочь на 25", "Ольга выглядит лучше 😍 ", "15? Или 22", - написали в сети.

Ранее Politeka писала, что Фреймут показала подросшую дочь, которая уехала учиться и жить в США: "Девочка красавица, а брови...".

Напомним, что Остапчук показал чопорной Фреймут, как правильно целоваться: "У нас в Умани все так здороваются".

A еще Politeka сообщала, что эксперт по этикету Фреймут научила водителей быть вежливыми за рулем: "Зачем отвечать хаму".