Як пише Politeka.net, Андрій Задворний, який після перемоги в шоу" Холостячка " розлучився з головною героїнею Златою Огневич, вирішив дати пораду чоловікам. Про це він написав на своїй сторінці в Ігнстаграм.

Андрій Задворний зазначив, що чим довше не підходиш познайомитися з дівчиною, яка сподобалася, тим більше ідеальний її образ малює мозок.

"Виходить так, що ця леді стає ідеальною для тебе, тому ні в якому разі, не можна накосячіть, бо «це може все перекреслити». Потрібно чекати кращого моменту, ідеальних обставин. Час йде, а ти не наважуватися зробити крок, заговорити. Навіть від думки "просто підійти запитати щось нейтральне», починає трясти ноги, стукати в грудях і закладає вуха", - зазначив він.

Андрій Задворний додав, що потім познайомитися стає все складніше через страх бути відкинутим і страху невідповідності, " адже в голові-то вона така класна, недосяжна за всіма статтями, а ти такий... начебто звичайний. Тут же, до себе купа претензій, а мадам на п'єдестал. У більшості випадків це не об'єктивно".

При цьому якщо дівчина звертає своєї увагу, яожет бути ще складніше.

"А раптом ще вона сама звертає на тебе увагу. Посміхається, щось запитує, жартує навіть. Що? Как? Не може бути? Ти це мені? У чому підступ...? Простіше піти, закритися, Аааа, блііін, як безглуздо, що я творю...Я все зіпсував", - зазначив він.

Андрій Задворний закликав чоловіків бути більш рішучими.

"А раптом ти для неї найкращий, А раптом саме Ти найкрасивіший і цікавий? Може вона така ж "зрушена" на всю вежу, як і ти?

А що якщо ні? Може і ні, але не сказавши " Привіт, я Андрій, а як тебе звуть?», ніколи не дізнаєшся«, - підсумував переможець»Холостячки".

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