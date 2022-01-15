Дружина Степана Казаніна з "Квартал 95" Наталія показала, як проводить час на відпочинку на Мальдівах, похвалившись українцям.

Як пише Politeka.net, Наталія і Степан Казанін (Сергій справжнє ім'я, - прим. ред.) у шлюбі з 1993 року. У пари є дві дитини-Степан, який народився в 98-му, а також Петро, який з'явився на світ в 10-му році. Наталія вирішила не відставати від зіркового чоловіка і активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами багатьом цікавим.

На фото Казаніна була в міні-купальнику і стильною капелюшку. Зірка сиділа у воді, посміхаючись для фото.

"Вічно б медитувала в цій великій дорослій пісочниці...", - написала Наталя.

Фанати поставили понад 100 лайків і написали коментарі:

"Красотулька", " Наташа, з радістю погоджуся. Гарного відпочинку і медитацій", "Ооо, я теж", "хороша пісочниця", " я б теж...".

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