Анджеліна Джолі, яка практично не з'являється на публіці, почала більше проводити час з дітьми і приділяти увагу роботі, залишаючись далеко від акторської кар'єри.

46-річна Анджеліна Джолі вкрай рідко з'являється на вулиці, не говорить про особисте життя і не розповідає про дітей, передає Politeka.net. Однак, кожне рідкісне появою актриси з дітьми на публіці викликає бурхливий захват.

Вся справа в тому, що після складного і конфліктного розлучення з Бредом Піттом актриса практично зникла з виду публіки, сильно схудла і змінила стиль на дуже закритий і скромний.

На рідкісних кадрах Джолі тим часом почали порівнювати з дорослими дітьми, адже дівчатка стають дуже схожі на неї.

"Що за Краса і перевага🔥❤️; буде не гірше Енджі; Красиво ❤️; так пощастило в генетичній лотереї; вона дивовижна на всі сто👏; завжди знала, що вона буде витончена😍; Прекрасна Вівіан 🌹 😘 🌷 » - пишуть в мережі.

Нещодавно Джолі разом з іншою дочкою Вів'єн з'їздила за продуктами в один з фермерських магазинів Лос-Анджелеса. Для виходу в світ вона вибирала модне чорне пальто оверсайз, чорні вузькі укорочені джинси, черевики, а доповнили образ традиційні темні окуляри і чорна сумочка.

"Вчора Анджеліна і її дочка Вів'єн на фермі Bristol Farms в Лос-Анджелесі. (11.01.22) серед речей, які вони купили, була газована вода» - сказано в підписі під кадрами.

Нагадавши, Анджеліна Джолі пограла поглядом, від якого встоять небагато:"чорт візьми".

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