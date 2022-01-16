Як пише Politeka.net, Ілона Гвоздьова, яка є популярною українською танцівницею і кілька років тому перемагала на шоу "Танці з зірками", зараз стала хореографом-постановником у грузинському варіанті проекту.
Ілона Гвоздьова знаходиться в Грузії разом з чоловіком Іваном Хомячуком, з яким у неї син і дочка. Розлука з дітьми стала для хореографа великим випробуванням, проте вона триватиме через раптове захворювання Цвяховий.
На своїй сторінці в Instagram хореограф повідомила, що зха добу до повернення додому дізналася, що у неї ковид.
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Ілона Гвоздьова дуже засмутилася, що не зможе зараз побачити дітей.
При цьому чоловік вирішив залишитися з нею в Грузії.
«У чоловіка негативний, у мене – позитивний. Чоловік скасував рейс свій, І сказав, що буде зі мною і ми разом повернемося до дітей, і разом все це переживемо», - розповіла хореограф.
Ілона Гвоздьова намагається не впадати у відчай і шукати позитивні моменти.
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