Чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес показав, як проходить черговий день відпочинку в Мексиці, куди він відправився з дружиною.

Як пише Politeka.net, Володимир Дантес є популярним українським артистом, який повернувся до музичної творчості кілька років тому, а вже в грудні 2021 зібрав аншлаг на перших сольних концертах. Дантес одружений на Наді Дорофєєвій, екс-солістці"Время и Стекло". Зараз пара відпочиває в Тулумі, Мексика, звідки зірки постійно діляться фото і відео в своїх соціальних мережах.

Володимир вирішив не порушувати традицію і показав у себе в Instagram, як негода наздогнала їх на відпочинку. Як виявилося, день видався у Наді і Володимира дощовим.

"Дощ", - підписав кадри Дантес, даючи послухати шум.

Після цього Володимир показав друге фото, на якому чоловік стояв біля Пальми зовсім один. Він дивився на море, насолоджуючись розкішним видом.

"Самотність", - підписав Дантес кадр у себе в сторіс в Instagram.

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