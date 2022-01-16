Снежанна Бабкіна - дружина і менеджер українського популярного виконавця Сергія Бабкіна, який прославився завдяки своїй роботі в групі "5'Nizza". Також, дружина Бабкіна проявила себе як успішний блогер на просторах мережі Instagram, де ділиться життєвими порадами з українками. Про це повідомляє Politeka.net.

Так, цього разу дружина Бабкіна опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Сніжана Бабкіна позує на тлі новорічної ялинки в торговому центрі. Під фото вона вирішила привітати своїх шанувальників зі святами.

"З Новим Роком, Друзі!😆

Хочеться щодня вітати Вас з Новим Роком! Хочу, щоб кожен день у вас було відчуття свята! Нехай навіть на хвилинку! А завтра - цей стан продовжити на 2 хвилинки. Післязавтра - на 3 хвилинки. І довести до 24/7 🙌 навіть під час сну!😉

Ось таке тренування!💪🏻

І тоді кожен день буде Новорічний! Кожен сніданок і вечеря буде Новорічний!

Кожен поцілунок буде Новорічний!🎉



P. S. ялинку, до речі, поки не розбираємо. Нехай лютий ще постоїть. Хочу, щоб іграшки з бажаннями довше повисіли", - поділилася Сніжана Бабкіна.

Шанувальника залишили коментарі під публікацією: "Взаємно", "Хороша".

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