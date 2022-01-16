Як пише Politeka.net, Джамала є популярною українською співачкою. Зірка перемогла на шоу Євробачення, де заспівала пісню 1944. Не забуває Джамала і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На нових сторіс Джамала показала, як полетіла з чоловіком і дітьми з України. Як виявилося, сімейство вирушило у відпустку.
"Наш склад висунувся...",- написала співачка і запропонувала вгадати курорт, на який вони поїхали.
На другому сторіс Джамала розповіла, що летіти довелося всю ніч.
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"І хоч ми летіли начебто не в Тулум. Але все одно всю ніч в дорозі. Дорослі не сплять", - написала співачка.
На наступних сторіс стало зрозуміло, що зірка вирушила на відпочинок в Хургаду, Єгипет.
"Фінал", - написала Джамала і додала час 6.45.
"Ну Привіт, морько", - написала артистка і показала Захід Сонця.
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