Співачка Джамала, яка перемогла на шоу Євробачення, з дітьми і чоловіком полетіла з України, розповівши подробиці.

Як пише Politeka.net, Джамала є популярною українською співачкою. Зірка перемогла на шоу Євробачення, де заспівала пісню 1944. Не забуває Джамала і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових сторіс Джамала показала, як полетіла з чоловіком і дітьми з України. Як виявилося, сімейство вирушило у відпустку.

"Наш склад висунувся...",- написала співачка і запропонувала вгадати курорт, на який вони поїхали.

На другому сторіс Джамала розповіла, що летіти довелося всю ніч.

"І хоч ми летіли начебто не в Тулум. Але все одно всю ніч в дорозі. Дорослі не сплять", - написала співачка.

На наступних сторіс стало зрозуміло, що зірка вирушила на відпочинок в Хургаду, Єгипет.

"Фінал", - написала Джамала і додала час 6.45.

"Ну Привіт, морько", - написала артистка і показала Захід Сонця.

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