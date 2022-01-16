Як повідомляє Politeka.net, переможець другого сезону шоу "Холостячка" Андрій Задворний, який через півтора місяці відносин кинув Злату Огневич, часто ділиться в Instagram яскравими фото і Відео зі свого життя. Так, цього разу 32-річний хлопець поділився з шанувальниками милим кадром зі своєю дочкою Кірою.

На фотографії Андрій з дочкою зображені на прогулянці в Києві, біля ВДНГ. Вони, судячи з фото, весело проводять час, гуляють разом. Як відомо, Кіра народилася в першому шлюбі Задворного, однак з її матір'ю хлопець розлучився, коли малятку було півтора року.

У підписі до фотографії Задворний розповів про свою дочку: "Кіра допитливого розуму – вона дуже багато цікавиться навколишнім світом. Тварини, динозаври, вулкани, океани, космос, гори, анатомія. бактерії і хвороби. Кожен новий виток захоплює її, в тому числі в самостійне пізнання. У цьому допомагає доступність контенту в Інтернеті і на ютубі. А ще Кіра вчиться в альтернативній школі, підходи до навчання мене дуже надихають. Важливо, щоб вона розуміла, що все можливо і не боялася експериментів в самореалізації. Крута діваха росте, з характером, ох буде цікаво...".

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