Відома співачка і головна героїня другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огневич показала, в яких апартаментах живе на відпочинку в Африці.

Як передає Politeka.net, Злата Огневич є відомою українською артисткою. Вона прославилася завдяки своїй участі в міжнародному конкурсі Євробачення у 2013-му, де здобула 2 місце. Також вона стала головною героїнею другого сезону шоу "Холостячка", де перемогу здобув Андрій Задворний.

Так, цього разу "Холостячка" опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Злата Огневич показала свої розкішні апартаменти, в яких живе в Африці. У кімнаті величезне білосніжне ліжко, всипане пелюстками квітів, а з балкона видніється зелений сад і шматочок виду на Індійський океан.

"Сьогодні покажу вам готель, в якому я живу. Ви часто мене питаєте з приводу чистоти готелю. Так ось, вони прибирають кілька разів на день. І коли я повертаюся в кімнату, і бачу ось таку красу", - поділилася Злата Огневич.

"І звичайно ж, обладнаний вигляд з балкона. Взагалі у мене балкон з видом на сад, але он там видно шматочок Індійського океану", - розповіла Огневич.

Нагадавши, Огневич вперше за два роки виїхала за кордон і влаштувала собі відпустку в Африці, куди давно хотіла потрапити.

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