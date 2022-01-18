Як передає Politeka.net, Злата Огневич є відомою українською артисткою. Вона прославилася завдяки своїй участі в міжнародному конкурсі Євробачення у 2013-му, де здобула 2 місце. Також вона стала головною героїнею другого сезону шоу "Холостячка", де перемогу здобув Андрій Задворний.
Так, цього разу "Холостячка" опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Злата Огневич показала свої розкішні апартаменти, в яких живе в Африці. У кімнаті величезне білосніжне ліжко, всипане пелюстками квітів, а з балкона видніється зелений сад і шматочок виду на Індійський океан.
"Сьогодні покажу вам готель, в якому я живу. Ви часто мене питаєте з приводу чистоти готелю. Так ось, вони прибирають кілька разів на день. І коли я повертаюся в кімнату, і бачу ось таку красу", - поділилася Злата Огневич.
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"І звичайно ж, обладнаний вигляд з балкона. Взагалі у мене балкон з видом на сад, але он там видно шматочок Індійського океану", - розповіла Огневич.
Нагадавши, Огневич вперше за два роки виїхала за кордон і влаштувала собі відпустку в Африці, куди давно хотіла потрапити.
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