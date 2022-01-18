Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram 35-річна українська ведуча Іванна Онуфрійчук, яка замінила Тіну Кароль в крайньому сезоні шоу "Танці з зірками", часто ділиться особистими світлинами та відео, а також розповідає про себе.
Цього разу Онуфрійчук вирішила опублікувати кадри з відпочинку в місті Найробі, що в Кенії, куди відправилася зі своїм чоловіком Алмазом. Так, Іванна показала їхній похід у славнозвісний "The carnivore restaurant", де подають широке розмаїття мяса.
"Наш гід наполегливо рекомендував нам відвідати цей екзотичний ресторан. Адже саме тут, окрім традиційних м’ясних страв, подають м’ясо страусів та крокодила", - розповіла Іванна Онуфрійчук.
Ведуча зазначила, що там був дуже специфічний запах і сказала, що спробує м’ясо заради цікавості.
Дочка Пугачової Орбакайте засвітила красеня-чоловіка і розповіла про їхнє знайомство: "Сьогодні 18 років..."
Мартиновська кардинально змінила про себе думку фанатів "Майстер Шеф": "В якості судді їй немає..."
Перестало битися серце красуні з відомого серіалу, який люблять тисячі українців: "Тепер ти сяєш у небі"
Знайдено тіло 11-річного Максима через п'ять місяців пошуків: тримали в підвалі
Народний артист ущент розніс нову комедію з Ольгою Сумською і Трінчер: "Коли відповідальність включиться?"
Нагадаємо, що нещодавно Іванна разом зі своїм чоловіком відпочивали на Мальдівах та були у Франції на елітному гірськолижному курорті Куршевель.
Раніше Politeka повідомляла, що ведуча "Танців з зірками" Онуфрійчук на розкішному курорті заговорила про бажання: "Постійно прагну до...".
Нагадаємо, що ведуча "Танців з зірками" Онуфрійчук присоромила українців, побувавши на фермі в Швейцарії: "Чи можливо...".
Також Politeka писала, що ведуча "Танців з зірками" Онуфрійчук похвалилася кадрами з чоловіком-мільйонером: "Ні за які гроші".