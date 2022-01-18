Українська телеведуча та акторка Іванна Онуфрійчук, яка вийшла заміж за казахського мільйонера Алмаза, показала їхній відпочинок у місті Найробі в Кенії.

Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram 35-річна українська ведуча Іванна Онуфрійчук, яка замінила Тіну Кароль в крайньому сезоні шоу "Танці з зірками", часто ділиться особистими світлинами та відео, а також розповідає про себе.

Цього разу Онуфрійчук вирішила опублікувати кадри з відпочинку в місті Найробі, що в Кенії, куди відправилася зі своїм чоловіком Алмазом. Так, Іванна показала їхній похід у славнозвісний "The carnivore restaurant", де подають широке розмаїття мяса.

"Наш гід наполегливо рекомендував нам відвідати цей екзотичний ресторан. Адже саме тут, окрім традиційних м’ясних страв, подають м’ясо страусів та крокодила", - розповіла Іванна Онуфрійчук.

Ведуча зазначила, що там був дуже специфічний запах і сказала, що спробує м’ясо заради цікавості.

Нагадаємо, що нещодавно Іванна разом зі своїм чоловіком відпочивали на Мальдівах та були у Франції на елітному гірськолижному курорті Куршевель.

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