Відома телеведуча Леся Нікітюк показала себе опухлу без макіяжу і пояснила, чому так виглядає.

Як передає Politeka.net, Леся Нікітюк є популярною українською телеведучою. Вона запам'яталася по шоу "Орел і Решка", де 2 роки подорожувала по світу. Зараз Леся Нікітюк веде програму "Хто зверху?" зі своїм колегою Сергієм Притулою. Також, нещодавно стало відомо, що Никитюк стане ведучою нового реаліті "Пара на мільйон".

Так, цього разу телеведуча опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Леся Нікітюк показала себе розпухлою на камеру і дала собі виправдання, розповівши, як провела свята.

"Да...Не можу сказати, що я на ці свята вела здоровий спосіб життя, але...Хто не балувався вінішком, я вас прошу. Пора на тренування", - розповіла Леся Нікітюк.

Реакцій і коментарів під публікацією немає, оскільки формат сторіз в Instagram цього не передбачає.

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