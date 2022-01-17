Як пише Politeka.net, в Instagram Мішель Андраде поділилася свіжим фото, зробленим на зйомках. Молода красуня позувала з яскравою квіткою, але увагу привернуло її обгоріле на сонці обличчя. Червоні плями на обличчі артистка не стала приховувати макіяжем. Судячи з усього, зйомки проходять в країні з жарким кліматом.
"У новорічні свята я націлилася на тотальний відпочинок! Зараз вже на зйомках, але таке відчуття, що відпочинку і близько не було. Ви як, відпочили?",- звернулася до шанувальників Мішель Андраде.
У коментарях їй залишили масу відгуків.
"Що з обличчям?", "Яка червоненька", "Ми хоч і не на зйомках, але відчуття ті ж», "Мішель вогонь", "Красуня", "Мішка, найкраща!", "Милашка", "Ну і любиш ти пригоди, Полуничка", - пишуть користувачі Мережі.
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