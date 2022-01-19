У мережі показали чарівне фото "таємної дружини" відомого артиста Олега Винника Таюне, яка є його бек-вокалісткою.

Як повідомляє Politeka.net, на фан-сторінці в Instagram, присвяченій відомій співачці Таюне (Таїсія Сватко), яка є бек-вокалісткою відомого співака Олега Винника, і яку називають його "таємною дружиною", опублікували миле фото, на якому показали красуню на відпочинку.

На знімку Таюне відображена під час релаксу у воді, вона виглядає дуже природно і мило. Перед камерою красуня з'явилася в купальнику, її волосся заплетене в кокетливі кіски, а на обличчі немає макіяжу. вона з серйозним виглядом дивиться в об'єктив.

У підписі до фото написали: "Намистинка". А користувачі тут же почали коментувати нове фото Таюне, засинаючи її компліментами: "Прекрасна Таюне", "Тая. Найкрасивіша жінка. Королева краси. Красива, ласкава і ніжна", "Спасибі", "Дуже красива", "Чарівна Таюне", "Просто красуня", "Яка мила", "Природна краса".

Нагадаємо, "Таємну дружину" Олега Винника порівняли з дикою тигрицею: "Красива, ласкава і ніжна".

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