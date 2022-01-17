Як пише Politeka.net, Андрій Завадюк - успішний продюсер, який працює над проектом "Голос країни". У новому 12-му сезоні суддями стали Потап, Надя Дорофєєва, Ольга Полякова, Святослав Вакарчук і Надя Дорофєєва. А Юрій Горбунов і Катя Осадча залишилися ведучими на новий сезон. Андрій вирішив опублікувати нове фото в Instagram, де всі зірки зібралися разом.

На фото були присутні ведучі та судді, а також сам Завадюк. На тлі можна побачити руку з мікрофоном-логотип шоу.

Фанати, включаючи олімпійську медалістку Лілію Подкопаєву, поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Красиві, успішні", "я поставив сердечко", "вогонь".

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