Як пише Politeka.net, українська співачка Тоня Матвієнко з чоловіком співаком Арсеном Мірзояном і донькою Ніною, якій 15 січня виповнилося шість рочків, вирушила на відпочинок до Єгипту.

На совій сторінці в Instagram Тоня Матвієнко поділилася кадрами відпочинку. Зокрема артистка показала свою дочку, відображену на березі моря і своє Селфі.

"Просто посидіти, просто послухати ... Море💙», - підписала вона кадри.

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"Дві гарні i❤️", - написали фоловери артистки в коментарях.

Нагадаємо, Арсен Мірзоян і Тоня Матвиенкпро познайомилися на шоу" Голос країни " в 2011 році. На той момент Арсен був одружений і разом з дружиною Анною ростив двох синів Влада і Артема.

Наприкінці 2013 року Мірзоян приїхав до Матвієнко і повідомив, що подав на розлучення. Спочатку пара приховувала стосунки, але в пресі все частіше з'являлися спільні фото Арсена і Тоні.

У 2016 році у них народилася дочка Ніна, а в 2017 році Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко обручитися.

Арсен Мірзоян, Тоня Матвієнко

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