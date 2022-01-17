Як пише Politeka.net, українська співачка Тоня Матвієнко з чоловіком співаком Арсеном Мірзояном і донькою Ніною, якій 15 січня виповнилося шість рочків, вирушила на відпочинок до Єгипту.
На совій сторінці в Instagram Тоня Матвієнко поділилася кадрами відпочинку. Зокрема артистка показала свою дочку, відображену на березі моря і своє Селфі.
"Просто посидіти, просто послухати ... Море💙», - підписала вона кадри.
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"Дві гарні i❤️", - написали фоловери артистки в коментарях.
Нагадаємо, Арсен Мірзоян і Тоня Матвиенкпро познайомилися на шоу" Голос країни " в 2011 році. На той момент Арсен був одружений і разом з дружиною Анною ростив двох синів Влада і Артема.
Наприкінці 2013 року Мірзоян приїхав до Матвієнко і повідомив, що подав на розлучення. Спочатку пара приховувала стосунки, але в пресі все частіше з'являлися спільні фото Арсена і Тоні.
У 2016 році у них народилася дочка Ніна, а в 2017 році Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко обручитися.
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