Як пише Politeka.net, в Instagram Катерина Кухар вирішила привітати артистку з днем народження. Як відомо, 17 січня Олі Поляковій виповнюється 38 років.
Кухар опублікувала фрагмент з "Танців з зірками", де Полякова в образі Мерилін Монро залізла на суддівський стіл і поцілувала її. Варто відзначити, що напередодні цього номера артистка жорстко розкритикувала танець Полякової.
"А ось і жіноча дружба", - підписала вона відео.
Також балерина поділилася листівкою, супроводивши її смішними словами. Таким чином зірка пожартувала над віком співачки.
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З днем народження, дорога! З тобою ніколи не засумуєш!",- підписала фото балерина.
Додамо, що 18 січня сама Катерина Кухар святкуватиме свій день народження. Артистці виповниться 40 років.
Нагадаємо, що Кухар поруч з чоловіком розохотила Іванну Онуфрійчук: "так хочеться...".
Також Politeka писала, що Катерина Кухар перед своїм 40-річчям здивувала одкровенням:"такий недосяжний".
А ще Politeka повідомляла, що Кухар покрасувалася в мереживі: "мені навіть здається...".