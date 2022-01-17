Відома українська балерина, беззмінна суддя "Танців з зірками" Катерина Кухар хлестко пожартувала над своєю подругою, співачкою Олею Поляковою.

Як пише Politeka.net, в Instagram Катерина Кухар вирішила привітати артистку з днем народження. Як відомо, 17 січня Олі Поляковій виповнюється 38 років.

Кухар опублікувала фрагмент з "Танців з зірками", де Полякова в образі Мерилін Монро залізла на суддівський стіл і поцілувала її. Варто відзначити, що напередодні цього номера артистка жорстко розкритикувала танець Полякової.

"А ось і жіноча дружба", - підписала вона відео.

Також балерина поділилася листівкою, супроводивши її смішними словами. Таким чином зірка пожартувала над віком співачки.

"-Я відчуваю,що з роками чоловіки все більше цікавляться мною!

- Не спокушайся, люба, це більшою мірою лікарі…

З днем народження, дорога! З тобою ніколи не засумуєш!",- підписала фото балерина.

Додамо, що 18 січня сама Катерина Кухар святкуватиме свій день народження. Артистці виповниться 40 років.

Нагадаємо, що Кухар поруч з чоловіком розохотила Іванну Онуфрійчук: "так хочеться...".

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А ще Politeka повідомляла, що Кухар покрасувалася в мереживі: "мені навіть здається...".