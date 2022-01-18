Як передає Politeka.net, 32-річна українська актриса Ксенія Мішина прокоментувала операцію своєї колеги Анни Трінчер по збільшенню грудей.

Ксенія Мішина на своїй сторінці в Instagram розповіла, як ставиться до пластичних операцій.

"Цікавий факт. Багато людей вважають, що людина, яка себе повністю прийняла, не може хотіти себе змінити. Тобто, любов до себе одно зупинка в розвитку. Я бачу це так: ти можеш себе змінювати зі стану любові, зі стану прийняття. При цьому відчувати себе сексуальною, красивою, але бажати стати ще краще. Є інший шлях: підходити до дзеркала, всіляко себе ненавидячи, хотіти повністю себе перекроїти. Це два абсолютно різних шляхи«, - заявила героїня першого сезону шоу»Холостячка".

Ксенія Мішина додала, що підтримала Анну Трінчер в її рішенні збільшити груди, і пояснила чому.

"Ось нещодавно ми розмовляли на цю тему з моєю колегою Анею Тринчер з приводу удосконалення себе, тому що вона зважилася на операцію по збільшенню грудей, і я її в цьому підтримала, тому що мені дуже подобається її ставлення до себе, її прийняття себе. І при цьому як вона відкрито і сміливо про це заявляє», - зазначила Мішина.

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