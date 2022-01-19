Як повідомляє Politeka.net, дружина ведучого "Маски" і шоумена Володимира Остапчука Христина Горняк, яка в новорічні свята важко хворіла, вже прийшла в себе і продовжує радувати шанувальників. Так, цього разу красуня поспілкувалася з фанатами в Instagram-сторіс.

Христині поставили питання про її витрати: "Скільки в місяць витрачаєте на себе грошей: салони, одяг..."

На це дівчина відверто відповіла: "Ой, я не рахувала, якщо чесно. Але думаю, що в цілому я в місяць витрачаю на всі свої платежі і витрати, що на мені (не включаючи свої робочі моменти), десь 50-60 тис грн. Іноді може менше, а якщо з покупками речей, може, і більше".

Відзначимо, що раніше у Горняк запитали в сторіс про те, чи підписували вони з Володимиром Остапчуком шлюбний договір. На це дівчина відповіла, що вони з чоловіком обговорювали це, але договору поки не підписували. Також Христина додала, що спостерігала розлучення чоловіка з першою і дружиною і вона вірить в його порядність.

Нагадаємо, Дружина Остапчука чесно відповіла на нескромне питання про їх шлюбний договір: "Так як у чоловіка другий шлюб...".

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