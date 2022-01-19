Як повідомляє Politeka.net, відома співачка і епатажна блогерка Анна Трінчер, яка зібралася заміж за блогера Олександра Волошина, поділилася з фанатами кадрами з операційної. У своїх Instagram-сторіс дівчина не раз розповідала, що збирається збільшити груди, а потім показувала підготовку до цього кроку. Тепер же все сталося, і зірка виклала кадри прямо з операційної, а також показала себе після наркозу.
На знімках видно, що лікарі копошаться над сплячою в наркозі Анна. Також є кадр з контейнерів, в якому зберігалися імплантати. Є фото, зроблені вже після операції, на одному з них співачка ніби заглядає під простирадло і дивиться, чи є там її груди. На ще одному знімку, Тринчер вивозить медперсонал в інвалідному візку.
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"Все, що я хотіла в той момент, це даблчизменю", - підписала сторіс дівчина.
На ще одному фото Аня показала себе відразу, як опритомніла після операції, і виглядає вона відповідно. "Я відразу після наркозу. Я не пам'ятаю, як я це знімала", - підписала сторіс співачка.
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