Як пише Politeka.net, Тоня Матвієнко є успішною українською співачкою та донькою легендарної Народної артистки України Ніни Матвієнко. Зараз Тоня одружена з Арсеном Мірзояном, від якого народила дочку, яку назвали на честь бабусі - Ніною. Не забуває Тоня і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На нових фото Тоня показала, як відпочиває на Червоному морі. На кадрах зірка була з дочкою Ніною. Матвієнко пила кухоль кави, насолоджуючись водою в басейні.
"18 градусів, а морда все одно згоріла", - написала Тоня під фото.
На другому кадрі Тоня показала, як купається з дочкою.
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"Краще вдома або в Єгипті, де 19 градусів?",- запитала Тоня під фото. Також зірка запропонувала вибрати серед двох варіантів відповіді, запропонувавши натиснути той, який сподобався.
Нагадаємо, Мірзоян на курорті вручив Матвієнко особливий подарунок, який оцінить кожна
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