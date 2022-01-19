Тоня Матвієнко, яка одружена з Арсеном Мірзояном, показала, як відпочиває в Єгипті, поділившись новими фото.

Як пише Politeka.net, Тоня Матвієнко є успішною українською співачкою та донькою легендарної Народної артистки України Ніни Матвієнко. Зараз Тоня одружена з Арсеном Мірзояном, від якого народила дочку, яку назвали на честь бабусі - Ніною. Не забуває Тоня і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових фото Тоня показала, як відпочиває на Червоному морі. На кадрах зірка була з дочкою Ніною. Матвієнко пила кухоль кави, насолоджуючись водою в басейні.

"18 градусів, а морда все одно згоріла", - написала Тоня під фото.

На другому кадрі Тоня показала, як купається з дочкою.

"Краще вдома або в Єгипті, де 19 градусів?",- запитала Тоня під фото. Також зірка запропонувала вибрати серед двох варіантів відповіді, запропонувавши натиснути той, який сподобався.

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