Алла Пугачова завоювала величезну популярність, і через десятиліття у неї залишається багато шанувальників, пише Politeka.net. У мережі раз у раз створюють фан-сторінки, присвячені зірці.

В одному з акаунтів вирішили опублікувати фото співачки, на якому вона показала себе крупним планом. Артистка завдала сяючі тіні на повіки, а на губи - коричневу помаду. Алла Пугачова посміхнулася, засвітивши зморшки під очима.

За дві години публікація зібрала понад 1000 лайків і багато коментарів. Користувачі Мережі по-різному відреагували на знімок - одні хвалили, інші критикували, не обійшлося і без порад:

"Алла вам краще бути повною", " Не впізнати. Все чуже", " хоч в якому вигляді і вбранні прекрасна жінка. Люблю вашу творчість, вашу сім'ю. Ви молодець! Не звертайте уваги на всі злі язики!", "Старенька дай шлях молодим, все що треба було зробити ти вже зробила, а тепер дай дорогу молодим виконавцям! Для чого всі ці фотосесії?!", "Боже, боже... Ми і так знаємо, про пластику.. Про гримі... Але навіщо таке жахливе фото... Хоча, якщо по факту..., напевно обличчя яке є", "ви будь-якому вигляді прекрасні".

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