Як пише Politeka.net, Катя Осадча є успішною українською телеведучою і дружиною Юрія Горбунова. У зірки є троє синів, старший Ілля від першого шлюбу, а молодші Іван і Данило від Юрія. Незважаючи на недавні пологи Катя радує своєю розкішною фігуркою, а також повернулася відразу до роботи. Не забуває Осадча і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На нових кадрах Катя з'явилася поруч з Юрієм Горбуновим. А з іншого боку стояли Анна Осадча та Олександр Осадчий - батьки телеведучої. Всі четверо посміхалися, позуючи для фотографії.
"Сім'я разом", - написала Осадча.
На наступному сторіс Катя показала, як виступала група KAZKA з солісткою Олександрою Зарицькою.
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"У вас сьогодні був ще один учасник групи, відіграв весь концерт", - написала Осадча і показала сина Івана, який сидів за клавішним інструментом.
Також сімейне фото Осадчої з'явилося на сторінці 1+1. На першому фото Катя була тільки з Юрієм, а на другому і з батьками.
Нагадаємо, Осадча в елегантному костюмі після Таїланду показала, як знімала перший в новому році випуск "Світського життя"
Також Politeka повідомляла, що Осадча порівняла заходи сонця в Таїланді і в Україні: що з цього вийшло
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