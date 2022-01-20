Телеведуча Катя Осадча, яка одружена з Юрієм Горбуновим, показала своїх маму і тата, поділившись сімейними фото.

Як пише Politeka.net, Катя Осадча є успішною українською телеведучою і дружиною Юрія Горбунова. У зірки є троє синів, старший Ілля від першого шлюбу, а молодші Іван і Данило від Юрія. Незважаючи на недавні пологи Катя радує своєю розкішною фігуркою, а також повернулася відразу до роботи. Не забуває Осадча і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових кадрах Катя з'явилася поруч з Юрієм Горбуновим. А з іншого боку стояли Анна Осадча та Олександр Осадчий - батьки телеведучої. Всі четверо посміхалися, позуючи для фотографії.

"Сім'я разом", - написала Осадча.

На наступному сторіс Катя показала, як виступала група KAZKA з солісткою Олександрою Зарицькою.

"У вас сьогодні був ще один учасник групи, відіграв весь концерт", - написала Осадча і показала сина Івана, який сидів за клавішним інструментом.

Також сімейне фото Осадчої з'явилося на сторінці 1+1. На першому фото Катя була тільки з Юрієм, а на другому і з батьками.

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