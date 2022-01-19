Відомий український музикант, лідер гурту "Тік" Віктор Бронюк, який схуд на 30 кілограмів, поділився із шанувальниками новим фото з відпочинку.

Як повідомляє Politeka.net, 42-річний український співак та лідер гурту "Тік" Віктор Бронюк, який схуд на 30 кілограмів, у своєму Instagram часто ділиться із шанувальниками особистими фото та відео.

Цього разу схудлий Бронюк опублікував фото з розкішного відпочинку з дружиною.

"Друзі, наша відпустка з дружиною у самому розпалі. Емоції переповнюють. Хочу поділитися з вами своїми враженнями.

Ми так давно мріяли поїхати в круїз по Карибськім островам. Вже відкрили американську візу, але завжди щось відволікало. І ось нарешті зважилися", - написав Бронюк.

Музикант опублікував декілька фото, на одній зі світлин він йшов по пляжі без футболки, демонструючи фігуру.

"Звісно, так! Із враженнями! Кайфового відпочинку!", "Хорошого відпочинку🔥", "Супер🙌а як же😉 обов'язково ділиться своїми враженнями 🏜️😉🌊😉🍽️😉", "Молодці!!❤️❤️❤️", "Клааас!!!! Побільше таких фото😉👍", - написали шанувальники.

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