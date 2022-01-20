Блогерка Ганна Богдан, яка перемогла на шоу "Холостяк" з Михайлом Заливако, показала, як займається спортом, поділившись спільним фото зі спортзалу.

Як пише Politeka.net, Анна Богдан є популярною українською блогеркою після перемоги на шоу" Холостяк " з Михайлом Заливако. Після проекту пара почала будувати відносини, зустрічаючись вже майже рік. На нових сторіс Анна показала, як займається з Михайлом спортом, поділившись фотографією зі спортзалу в Instagram.

На фото Анна з'явилася в лосинах і міні-топіку. Поруч стояв Михайло, який був у шортах і футболці. Пара посміхалася, позуючи поруч і піднявши праву руку, демонструючи біцепс.

"Трошки спорту", - написано було під фото.

А до цього Анна показувала ніжності з Михайлом в ліфті. Богдан притулилася до Заливако, сфотографувавши відображення в дзеркалі. Пара була у верхньому одязі і поверталася додому.

"А тепер пора спати", - написала Богдан.

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