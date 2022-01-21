Як повідомляє Politeka.net, популярний молдавський співак і музикант Дан Балан, який довгий час не давав великих відкритих концертів в Україні, продовжує все ж виступати на приватних заходах. Так, нещодавно артист дав концерт на вечірці в Одесі, а кадри з цього виступу опублікували на фан-сторінках в Instagram, присвячених співакові.
Так, на знімках видно, що Дан здорово запалював перед публікою, виконуючи свої хіти. На сцену виконавець вийшов у незвичайному вбранні - на ньому рожевий костюм класичного крою, під піджаком якого видно чорний Светр.
"Данчик. 14.01.2022", - підписали фото з Баланом на фан-сторінці. Треба сказати, що шанувальники неоднозначно відреагували на модний експеримент артиста з рожевим костюмом.
"Круто", "Що за безглуздий рожевий костюм?", "Йому дуже йде до лиця, гарний костюм, ніякої безглуздий", "Ну чому ж безглуздий?", "Ви не праві. Мабуть, Дан вирішив поміняти образ, і це вірно і прекрасно. З його боку для нас він виглядає самодостатнім впевненим у своєму творчому шляху. Дан, це супер артист, співак, відкрита харизма", - пишуть в коментарях до фото з Баланом.
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Нагадаємо, "До чого б це": зовнішній вигляд Дана Балана в рожевому спантеличив шанувальників.
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