У православній вірі склалася традиція, за якою 19 січня потрібно занурюватися в ополонку, передає Politeka.net. Примітно, що не всі представники церкви підтримують таке дійство, адже за їхніми словами, немає жодного припису на це.
Однак мільйони людей продовжують занурюватися у воду, в тому числі й зірки. У мережі опублікували фото і відео, на яких українські артисти Сергій Бабкін і його дружина, Арсен Мірзоян, і шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво скупалися в різних водоймах. (Щоб подивитися все, доскрольте до кінця сторінки)
Примітно, що представники шоу-бізнесу в основному потрапили під шквал критики українців.
"Ще раз переконуюся, що між святом Водохреща і голою за**іцею - немає нічого спільного", "крім Ектора жодної "зірки" так і не побачила 🤔 🤦 ", "Солоха занурювалася або, як там кажуть, показувала свої принади? Треба вихід з ополонки назвати - "стегенцем вперед" гріха набралася", "Показушничество😥 😡 противно... особливо 4 відео... нічого святого . Цирк....", "Ох як Солоху перекосило - йде боком..😂".
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