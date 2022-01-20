Користувачі Мережі по-різному реагують на обряд, який став для деяких традицією - зірки приєдналися до дійства, і ось, що з цього вийшло.

У православній вірі склалася традиція, за якою 19 січня потрібно занурюватися в ополонку, передає Politeka.net. Примітно, що не всі представники церкви підтримують таке дійство, адже за їхніми словами, немає жодного припису на це.

Однак мільйони людей продовжують занурюватися у воду, в тому числі й зірки. У мережі опублікували фото і відео, на яких українські артисти Сергій Бабкін і його дружина, Арсен Мірзоян, і шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво скупалися в різних водоймах. (Щоб подивитися все, доскрольте до кінця сторінки)

Примітно, що представники шоу-бізнесу в основному потрапили під шквал критики українців.

"Ще раз переконуюся, що між святом Водохреща і голою за**іцею - немає нічого спільного", "крім Ектора жодної "зірки" так і не побачила 🤔 🤦 ", "Солоха занурювалася або, як там кажуть, показувала свої принади? Треба вихід з ополонки назвати - "стегенцем вперед" гріха набралася", "Показушничество😥 😡 противно... особливо 4 відео... нічого святого . Цирк....", "Ох як Солоху перекосило - йде боком..😂".

Нагадавши, чоловік Тоні Матвієнко Мірзоян зізнався, по чому скучив за кордоном

Як повідомляла Politeka, дружина Бабкіна після розповідей чоловіка про зради показала, як світиться від щастя

Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" відверто розповів про свої помилки в бізнесі