Відомий український ведучий Володимир Остапчук, який веде шоу "Маска" і "Співають всі", знову возз'єднався зі своєю другою дружиною Христиною Гірняк.

Як передає Politeka.net, відомий телеведучий Володимир Остапчук розлучився зі своєю дружиною через 13 років шлюбу. За цей час вони обзавелися двома дітьми - донькою Емілією і сином Еваном. Незабаром він одружився з іншою дівчиною-юристом Христиною Гірняк. Також Володимир Остапчук веде шоу "Маска" і "Співають всі".

Так, цього разу дружина Остапчука опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Христина Гірняк засвітила момент довгоочікуваної зустрічі зі своїм чоловіком Володимиром Остапчуком. Як відомо, нещодавно відбулася прем'єра фільму "Любов і блогери", і зараз ведучий зайнятий безліччю роботи.

"Доброго ранку! Ми нарешті зустрілися, а то з цим графіком, ух...",- розповіла Христина Гірняк.

Реакцій і коментарів під публікацією немає, оскільки формат сторіз в Instagram цього не передбачає.

Раніше повідомлялося, дружина ведучого "Маски" Остапчука похвалилася, скільки тисяч гривень витрачає на себе: "Салони, одяг..."

Також, дружина Остапчука чесно відповіла на нескромне питання про їх шлюбний договір: "Так як у чоловіка другий шлюб..."

Politeka розповідала, дружина Остапчука в Куршевелі розлютила українців, похвалившись дорогою покупкою: "Нам, нищебродам, не зрозуміти"