Як передає Politeka.net, відомий телеведучий Володимир Остапчук розлучився зі своєю дружиною через 13 років шлюбу. За цей час вони обзавелися двома дітьми - донькою Емілією і сином Еваном. Незабаром він одружився з іншою дівчиною-юристом Христиною Гірняк. Також Володимир Остапчук веде шоу "Маска" і "Співають всі".
Так, цього разу дружина Остапчука опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Христина Гірняк засвітила момент довгоочікуваної зустрічі зі своїм чоловіком Володимиром Остапчуком. Як відомо, нещодавно відбулася прем'єра фільму "Любов і блогери", і зараз ведучий зайнятий безліччю роботи.
"Доброго ранку! Ми нарешті зустрілися, а то з цим графіком, ух...",- розповіла Христина Гірняк.
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Реакцій і коментарів під публікацією немає, оскільки формат сторіз в Instagram цього не передбачає.
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