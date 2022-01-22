Як повідомляє Politeka.net, молодий красунчик Алекс Топольський, який став новим головним героєм романтичного шоу "Холостяк", часто радує шанувальників цікавими фото і ділиться своїми думками в Instagram. Так, цього разу хлопець виклав кумедне фото, а в підписі до нього поділився корисною порадою, як побороти страх.

На знімку Алекс зображений у цікавій локації, схоже знімок був зроблений на зйомках «Холостяка». Перед камерою красень з'явився в стильній картатій курточці, під якою видно світлу толстовку, він задумливо дивиться в об'єктив.

У підписі до публікації Топольський поділився корисною порадою. "Якщо ви чогось боїтеся, будь то публічний виступ, презентація, розмова з начальством, знайомство з новою людиною або будь - яке інше, і відчуваєте при цьому внутрішнє напруження, нерви, занепокоєння, то ось ця техніка вам дуже допоможе», - написав хлопець і поділився своєю технікою.

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