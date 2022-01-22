Співачка Христина Соловій, улюблениця Святослава Вакарчука на шоу "Голос країни", показала, як насолоджується відпочинком на Шрі-Ланці.

Як пише Politeka.net, Христина Соловій є популярною українською співачкою, яка брала участь у шоу "Голос країни", де її тренером був Святослав Вакарчук. Після цього зірка став продюсувати Молодий талант і Христина випустила кілька альбомів, а також синглів. А нещодавно Соловій вперше зважилася на зйомки для чоловічого журналу. Не забуває артистка і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото Христина сиділа у воді біля дерева. Як відомо, зірка зараз відпочиває на березі Індійського океану, відправившись на Шрі-Ланку.

"Ні, я зовсім не сумую за зеленою Шрі-Ланкою", - написала Христина під фото.

Фанати, включаючи Володимира Дантеса, поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Дуже красиве фото. Приємно дивитися", "обожнюю твою творчість", " 9 хвилин тому...".

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