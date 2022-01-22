Відома українська співачка і головна героїня другого сезону шоу "Холостячка" Огневич після відпочинку в Африці не нудьгує і вже приступила до роботи.

Як пише Politeka.net, Злата Огневич поділилася кадрами в своєму Instagram зі зйомок, на яких з'явилася в досить цікавому вбранні. Однак, щоб приховати зайве, артистка вирішила перетворити своє обличчя фільтрами.

Нещодавно Злато повернулася з відпочинку і не стала засиджуватися вдома, вона приступила до зйомок, про які не стала розповідати в подробицях, але натякнула на дещо цікаве. Тим не менш, встигла артистка посміятися над собою завдяки фільтрам.

Вона використовувала фільтр, який перетворив її обличчя, показуючи тим самим, як би вона виглядала, якби користувалася уколами краси.

"Ну, не можу не поділитися, бекстейдж!"- пише Злата під кадрами.

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На знімках Огневич постала в чорній нижній білизні. Її образ доповнювали великі золоті сережки і яскравий макіяж з червоною помадою. На одному зі знімків Злата посилала в камеру повітряний поцілунок, а на іншому позувала перед дзеркалом.

«Повернутися. Добрих снів, всім ласкавим котикам», - підписала фото зірка.

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