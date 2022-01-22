50-річна Крістіна Орбакайте вже 15 років щаслива в шлюбі з власником стоматологічної клініки Михайлом Земцовим, з яким живе в США. Подружжя виховує дочку Клавдію. На своїй сторінці в Instagram дочка Алли Пугачової показала милі кадри зі своєю 9-річною донькою і чоловіком, передає Politeka.net.
"Своя ноша не тягне", - підписала відео Орбакайте.
Батько ніс на руках свою вже немаленьку дочку, чим розчулив користувачів мережі.
"Просто милота😍 як же вони швидко ростуть», «Милота», «дуже мило», «Татова любов», «це так мило) Татова дочка», «і нічого, що ніжки вже до підлоги», "Татова любов", - пишуть в коментарях.
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Нагадаємо, Крістіна Орбакайте і Михайло Земцов узаконили свої стосунки в 2005 році.
Через сім років спільного життя Орбакайте подарувала Михайлу дочку Клавдію. Дівчинка з'явилася на світ в одній з елітних клінік Майамі.
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