Дочка Алли Пугачової, співачка і актриса Крістіна Орбакайте поділилася цікавим відео в соцмережі.

50-річна Крістіна Орбакайте вже 15 років щаслива в шлюбі з власником стоматологічної клініки Михайлом Земцовим, з яким живе в США. Подружжя виховує дочку Клавдію. На своїй сторінці в Instagram дочка Алли Пугачової показала милі кадри зі своєю 9-річною донькою і чоловіком, передає Politeka.net.

"Своя ноша не тягне", - підписала відео Орбакайте.

Батько ніс на руках свою вже немаленьку дочку, чим розчулив користувачів мережі.

"Просто милота😍 як же вони швидко ростуть», «Милота», «дуже мило», «Татова любов», «це так мило) Татова дочка», «і нічого, що ніжки вже до підлоги», "Татова любов", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Крістіна Орбакайте і Михайло Земцов узаконили свої стосунки в 2005 році.

Через сім років спільного життя Орбакайте подарувала Михайлу дочку Клавдію. Дівчинка з'явилася на світ в одній з елітних клінік Майамі.

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