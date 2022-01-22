Відома українська співачка MARUV (справжнє ім'я Анна Корсун) влаштувала домашню виставу в елегантній сукні, показавши, який у неї настрій.

Артистка побалувала своїх шанувальників новим ефектними кадрами у своєму Instagram, пише Politeka.net. На них MARUV вирішила показати, як себе почуває в Суботній вечір.

Співачка здалася перед камерою в домашній обстановці. При цьому одягнена вона була явно»на вихід". На ній було елегантне чорне плаття з обтягуючим силуетом на тонких бретельках. Увагу до себе привертало тонке мереживо в районі ліфа, а також мереживна вставка на животі співачки. Доповнювали образ MARUV чокер і браслети, виконані в одному стилі.

На кадрах співачка ефектно танцювала і підспівувала під музику. Вона посміхалася і виглядала дуже грайливою.

"Настрій "Rich B**ch", - підписала кадри MARUV.

Її шанувальники не змогли пройти повз.

"Ідеально", " Супер, відмінного відпочинку!", "Все краще і краще", "Ну шо за жінка. слів немає, одні емоції", "здається ніби пахви волохаті», "найчарівніша посмішка на світі", - пишуть люди.

Відзначимо, що не так давно MARUV зізналася, що сильно втомилася від роботи і вирішила дати собі відпочити, тому найближчим часом не буде випускати нові пісні.

Нагадаємо, MARUV в обтягуючому комбінезоні вразила зухвалою поведінкою і непристойними жестами.

Як повідомляла Politeka, втомлена MARUV зробила раптове визнання про дітей і апатії.

Також Politeka писала, що MARUV поставила кар'єру на паузу і розповіла про творче вигорання.