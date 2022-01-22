Артистка побалувала своїх шанувальників новим ефектними кадрами у своєму Instagram, пише Politeka.net. На них MARUV вирішила показати, як себе почуває в Суботній вечір.
Співачка здалася перед камерою в домашній обстановці. При цьому одягнена вона була явно»на вихід". На ній було елегантне чорне плаття з обтягуючим силуетом на тонких бретельках. Увагу до себе привертало тонке мереживо в районі ліфа, а також мереживна вставка на животі співачки. Доповнювали образ MARUV чокер і браслети, виконані в одному стилі.
На кадрах співачка ефектно танцювала і підспівувала під музику. Вона посміхалася і виглядала дуже грайливою.
"Настрій "Rich B**ch", - підписала кадри MARUV.
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Її шанувальники не змогли пройти повз.
"Ідеально", " Супер, відмінного відпочинку!", "Все краще і краще", "Ну шо за жінка. слів немає, одні емоції", "здається ніби пахви волохаті», "найчарівніша посмішка на світі", - пишуть люди.
Відзначимо, що не так давно MARUV зізналася, що сильно втомилася від роботи і вирішила дати собі відпочити, тому найближчим часом не буде випускати нові пісні.
Нагадаємо, MARUV в обтягуючому комбінезоні вразила зухвалою поведінкою і непристойними жестами.
Як повідомляла Politeka, втомлена MARUV зробила раптове визнання про дітей і апатії.
Також Politeka писала, що MARUV поставила кар'єру на паузу і розповіла про творче вигорання.