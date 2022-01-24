Настя Каменських на відпочинку розсмішила незграбним виглядом під час танців на пляжі з піднятою майкою.

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Настя Каменських у відпустку вирушила разом з чоловіком і близькою подругою, проте в Instagram почала показувати в основному кадри тільки з собою. Також в Тік-Ток співачка показала досить велику кількість однакових кадрів в купальниках.

Моменти з демонстрацією фігури шанувальники співачки оцінили по-своєму, багато хто навіть розкритикували Настю за зайву зухвалість. У Білій піднятій майці і купальнику з паєтками співачка покрасувалася перед об'єктивом, показуючи форми.

Саме її незручні танці стали причиною для обговорень в подібному вигляді:

"Одне і те ж; а чому футболка піднята?; Ну кому це треба?; а сенс показувати це? ; Тобто автор думає що це приверне глядачів?🤨; батькам це не сподобається😁; забула зняти😏; 🤟😌найкрутіші😌🤟; коли впав актив😂😂; доросла тітка😳; Настуся красуня💯💯💯🌹🌹🌹; чим хвастаешься?; Від тебе не очікувала але спасибі за дитинство💗 💞" - пишуть в мережі.

Також Настя поділилася новими знімками, які встигла зробити в останні дні відпочинку. У підписі до знімка вона з сумом повідомила, що їй відпустки завжди мало.

Нагадавши, Каменських у білому купальнику запідозрили у вагітності.

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