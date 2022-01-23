Український продюсер, очільник Big Entertainment Shows Володимир Завадюк, який вже понад 8 років працює над шоу "Голос. Діти" та "Голос країни", напередодні прем'єри нового сезону дав відверте інтерв'ю телеканалу "1+1".

Завадюк зазначив, що "Голос країни" входить в ТОП-5 великих талант-шоу нашої країни (проєкт зайняв четверте місце), але цього року йому хотілося, щоб це було перше місце.

Також продюсер проєкту розкрив головну особливість 12 сезону шоу. За його словами, цього року шоу буде особливим через оновлений тренерський склад. Нагадаємо, що цього разу крісла зайняли Надя Дорофєєва, Оля Полякова, лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук та Потап.

"Мені дуже віриться, що глядачі після нашого шоу полюблять Олю Полякову зовсім іншою, такою, якою ми побачили її в "Голосі країни". Надя Дорофєєва, переможниця минулого сезону, стане для багатьох серйозним відкриттям, бо багато хто не очікує від неї того, що вона покаже у цьому сезоні", - зазначив Завадюк.

Гості презентації 12 сезону шоу та колишні учасники проєкту зазначили, що, на їхню думку, першою команду набере Оля Полякова, адже вона новачок у тренерському кріслі.

"Я думаю, це буде моя мама, адже вона перший раз у цьому і не знає таке, що не треба кожного разу натискати на цю кнопку", - сказала старша дочка Полякової Маша.

Ексучасники "Голосу країни" порадили тим, хто вирішив спробувати свої сили у новому сезоні, не хвилюватися, розслабитися та співати від душі.

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