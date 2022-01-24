Як пише Politeka.net, історія з переслідуванням Огневич отримала продовження. Після того, як співачка в своєму Instagram опублікувала кадри, на яких чоловік наздоганяє її машину і погрожує "завалити" її саму або її батька, молодша сестра Злати Юлія Бордюг зізналася, що теж постраждала від дій цієї людини.
"Ця неадекватна людина переслідує нашу сім'ю вже більше 3-х років...2 роки тому він зумів підлаштувати ситуацію зі службою таксі, щоб я сіла в його машину...він возив мене по промисловому району Подолу і змушував організувати зустріч з моїми батьками і Златою", - розповіла Юлія.
Вона підкреслила, що після цього їх сім'я звернулася до правоохоронців, проте не змогла домогтися допомоги.
"Ми звернулися в поліцію. І отримали таку відповідь: "Вас же не покалічили. Ось коли Вам завдадуть шкоди, тільки потім ми можемо починати щось робити", - поділилася Юлія.
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Вона також поцікавилася, чи буде коли-небудь в Україні справедливість.
"Це пише моя сестра. І вона теж зазнала переслідувань з його боку. Прочитайте уважно, що їй тоді відповіла поліція. Ганьба", - підписала під словами сестри Огневич.
Нагадаємо, Злата Огневич встигла зняти свого переслідувача на камеру і благала про допомогу.
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