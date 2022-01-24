Молодша сестра Злати Огневич розкрила подробиці про переслідування їх сім'ї неадекватним чоловіком і реакції поліції на їх звернення.

Як пише Politeka.net, історія з переслідуванням Огневич отримала продовження. Після того, як співачка в своєму Instagram опублікувала кадри, на яких чоловік наздоганяє її машину і погрожує "завалити" її саму або її батька, молодша сестра Злати Юлія Бордюг зізналася, що теж постраждала від дій цієї людини.

"Ця неадекватна людина переслідує нашу сім'ю вже більше 3-х років...2 роки тому він зумів підлаштувати ситуацію зі службою таксі, щоб я сіла в його машину...він возив мене по промисловому району Подолу і змушував організувати зустріч з моїми батьками і Златою", - розповіла Юлія.

Вона підкреслила, що після цього їх сім'я звернулася до правоохоронців, проте не змогла домогтися допомоги.

"Ми звернулися в поліцію. І отримали таку відповідь: "Вас же не покалічили. Ось коли Вам завдадуть шкоди, тільки потім ми можемо починати щось робити", - поділилася Юлія.

Вона також поцікавилася, чи буде коли-небудь в Україні справедливість.

"Це пише моя сестра. І вона теж зазнала переслідувань з його боку. Прочитайте уважно, що їй тоді відповіла поліція. Ганьба", - підписала під словами сестри Огневич.

Нагадаємо, Злата Огневич встигла зняти свого переслідувача на камеру і благала про допомогу.

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