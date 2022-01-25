Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан розповіла про свої страждання і що їй довелося пережити під час участі в "Танцях з зірками".

Як повідомляє Politeka.net, відома українська спортсменка, фехтувальниця та олімпійська чемпіонка Ольга Харлан, яка брала участь в "Танцях з зірками", продовжує розповідати в Instagram про закулісся шоу і розбирати кожен ефір по частинах.

Так, цього разу Ольга розповіла про страждання, які їй довелося пережити під час танців з Дмитром Дікусаром. Найбільше клопоту спортсменці доставив хворобливий мозоль на мізинці, який не дозволяв нормально носити взуття.

"А так я відновлювала свою травму. Часу піти на нормальні процедури не було. Тому доводилося прикладати холодну полуницю. Це ... якщо кото-то знайомий зі стрижневою мозолею, той мене зрозуміє. Це пекельне пекло. Було жахливе запалення. Мій мізинець був розміром великого пальця. Я не могла нормально носити взуття, я вже не кажу про танцювальне взуття. Згадую як страшний сон", - написала Харлан у сторіс, а також додав красномовні фото.

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