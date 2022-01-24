Російській співачці Аллі Пугачовій, яка зараз щаслива в шлюбі зі своїм п'ятим чоловіком, гумористом Максимом Галкіним, виявляється, є що "приховувати".

На одній зі сторінок в Instagram з новинами зі світу шоубізу опублікували цікаве відео з Аллою Пугачовою і Максимом Галкіним. Судячи з усього, ролик був знятий багато років тому, але актуальності не втратив, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

Алла Борисівна стала гостею однієї з гумористичних програм свого чоловіка, в якій зважилася розповісти про "вбивство". Примадонна зізналася, що спеціально "покінчила" зі своїм чоловіком (яким за рахунком, невідомо).

"Я колись сама вирішила розпустити слух... Це було давно [Ще за радянської влади, - прокоментував Галкін]. Вирішили перевірити, як швидко поширюються чутки. Я придумала, що я вбила чоловіка праскою. Рівно через 12 годин стали дзвонити і говорити, куди квіти нести на могилу мого чоловіка...", - розсміялася співачка.

До речі, за свої 72 роки Пугачова п'ять разів виходила заміж. Перший раз в 1969 році за циркового артиста Миколаса Орбакаса (батька Христини Орбакайте), шлюб тривав чотири роки. Вдруге Алла Борисівна "окільцювалася" в 1977-му з режисером Олександром Стефановичем (цей шлюб прожив три роки). Потім Пугачову взяв у дружини продюсер Євген Болдін. Сталося це в 1985-му і тривало до 1993-го. Четвертим чоловіком артистки був співак Філіп Кіркоров, з яким вони разом пробули майже 10 років з 1994-го. У п'ятий раз Пугачова вийшла заміж в 2011-му - разом із Галкіним виховують восьмирічних двійнят Гаррі та Лізу, народжених сурогатною матір'ю.

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