Переможниця "Холостяка", українська гімнастка Даша Ульянова потрапила в аварію, її машину занесло в кювет, в результаті чого дівчина отримала травму.

Як передає Politeka.net, про це Даша Ульянова розповіла у себе в Instagram.

"Я перший раз в житті потрапила в ДТП...у мене все життя пролетіло перед очима", - підписала відеозвернення дівчина.

У п'ятницю пізно ввечері Ульянова потрапила в серйозну аварію. За її словами, коли машину знесло в кювет, у неї перед очима пронеслося все життя. Ульянова зазначила, що дуже злякалася в цей момент. На щастя, в аварії ніхто не постраждав, бо людей на дорозі не було.

"Постраждав тільки автомобіль. Але це нічого в порівнянні з тим, які наслідки могли б бути. Я розбила тільки ніс. Ніколи нікому не побажаю опинитися в подібній ситуації", - зазначила дівчина.

Вона додала, що поділилася цією історією, щоб ще раз нагадати всім про безпеку на дорогах. Також Ульянова подякувала своїм шанувальникам за підтримку.

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