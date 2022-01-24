Як передає Politeka.net, про це Даша Ульянова розповіла у себе в Instagram.
"Я перший раз в житті потрапила в ДТП...у мене все життя пролетіло перед очима", - підписала відеозвернення дівчина.
У п'ятницю пізно ввечері Ульянова потрапила в серйозну аварію. За її словами, коли машину знесло в кювет, у неї перед очима пронеслося все життя. Ульянова зазначила, що дуже злякалася в цей момент. На щастя, в аварії ніхто не постраждав, бо людей на дорозі не було.
"Постраждав тільки автомобіль. Але це нічого в порівнянні з тим, які наслідки могли б бути. Я розбила тільки ніс. Ніколи нікому не побажаю опинитися в подібній ситуації", - зазначила дівчина.
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Вона додала, що поділилася цією історією, щоб ще раз нагадати всім про безпеку на дорогах. Також Ульянова подякувала своїм шанувальникам за підтримку.
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