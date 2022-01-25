52-річна Дженніфер Лопес, яка знялася у фільмі перший зустрічний (Marry me), розповіла про свою схожість з головною героїнею. Відповідне відео вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. (Щоб подивитися - проскролльте вниз)

"Цей фільм для мене був дуже особистим. Немов я дійсно розумію таке життя. Кет Вальдез - вона світова суперзірка, вона сильна і впевнена, вона бізнесвумен, вона Бос. Але також вона звичайна людина. Вона звичайна дівчина, якій потрібна любов і почуття, що у неї є Будинок», - сказала актриса.

Шанувальник Дженніфер Лопес у захваті від відео, в якому також показали кадри з фільму, прем'єра якого запланована на лютий.

У мережі пишуть, що не можуть дочекатися, щоб побачити кіно.

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