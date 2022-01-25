Артистка Ольга Полякова, яка нещодавно з'явилася на вечірці зі старшою дочкою, вирішила показати новий образ.

Як передає Politeka.net, Ольга Полякова вирішила показати кадри з недавнього заходу, на якому блищала в червоному блискучому міні. Не секрет, що виконавиця воліє з'являтися на публіці виключно в трендових образах і завжди вибирає тільки вбрання з вирізами, блискітками або значними декольте.

Два дні тому стартував черговий сезон вокального шоу Голос країни, в якому також візьме участь і Оля Полякова. Завадюк також розповів, що на шоу Полякова розкрилася з нового боку.

В одному з ефірів вона з'явиться в ефектному червоному платті з блискітками і яскравим макіяжем. Співачка запропонувала вибрати кращий кадр: "яке фото крутіше? 12345??? @goloskrainy_official».

У мережі обговорили « " 2 🔥 ця посмішка😏; 🔥статуетка!!!Нереальна красуня!!!; ну яка зірка, 2🔥; такі ноги "відрізати" не можна!❤ ️ ; 🔥Відмінно і симпатично👏 👏; всі ідеальні, адже на них Оля❤; яка гарна Оля👍 😊; То, де ви не в червоному; ну Оля, Ти така породиста жінка, кращого слова не підбереш; крутіше оригінал😍 😂 😂».

До цього дочка Полякової опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Полякова засвітилася зі своєю старшою донькою-Машею на презентації "Голосу країни".

Артистка в незвичайному комбінезоні в смужку, а Маша Полякова вийшла в світ в шикарному червоному латексному костюмі, який доповнила чорною блузкою і краваткою.

Раніше повідомлялося, Полякова не дасть занудьгувати на "Голосі країни", Вакарчук не оцінив: "менше мішури, а більше музики"

Politeka розповідала, дочка Полякової вразила виглядом поруч з мамою на "Голос країни": "як ви думаєте..."

Також, Полякова в сяючому міні відірвалася на танцполі з Єфросиніною і Астаф'євою: "Королева ночі"