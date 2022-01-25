Як передає Politeka.net, Ольга Полякова вирішила показати кадри з недавнього заходу, на якому блищала в червоному блискучому міні. Не секрет, що виконавиця воліє з'являтися на публіці виключно в трендових образах і завжди вибирає тільки вбрання з вирізами, блискітками або значними декольте.
Два дні тому стартував черговий сезон вокального шоу Голос країни, в якому також візьме участь і Оля Полякова. Завадюк також розповів, що на шоу Полякова розкрилася з нового боку.
В одному з ефірів вона з'явиться в ефектному червоному платті з блискітками і яскравим макіяжем. Співачка запропонувала вибрати кращий кадр: "яке фото крутіше? 12345??? @goloskrainy_official».
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У мережі обговорили « " 2 🔥 ця посмішка😏; 🔥статуетка!!!Нереальна красуня!!!; ну яка зірка, 2🔥; такі ноги "відрізати" не можна!❤ ️ ; 🔥Відмінно і симпатично👏 👏; всі ідеальні, адже на них Оля❤; яка гарна Оля👍 😊; То, де ви не в червоному; ну Оля, Ти така породиста жінка, кращого слова не підбереш; крутіше оригінал😍 😂 😂».
До цього дочка Полякової опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Полякова засвітилася зі своєю старшою донькою-Машею на презентації "Голосу країни".
Артистка в незвичайному комбінезоні в смужку, а Маша Полякова вийшла в світ в шикарному червоному латексному костюмі, який доповнила чорною блузкою і краваткою.
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