Як пише Politeka.net, в Instagram Женя Кот опублікував кумедне відео, яке вони з Наталією Татаринцевою зняли на Мальдівах. Дівчина насолоджувалася водою і сонцем, в той час як артист підкрався до неї ззаду і потягнув її в воду.
"Ну, все забрав її додому! Відпустка скінчилася", - підписав відео хореограф.
У коментарях йому залишили масу приємних відгуків.
"Ви неймовірно класні, красиві, щасливі! Нехай у вашій родині буде тільки добро, мир і нескінченна любов!", "Як у вас виходить зберегти такі трепетні відносини так довго?", "Ну крутяк! І тут Наталя носочок тягне так само, як і на пілоні!", "Які ж ви класні", - пишуть шанувальники.
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Відзначимо, що на Мальдівах парочці вдалося зняти багато красивих атмосферних фото і відео, якими вони хвалилися в мережі.
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