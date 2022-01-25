Відомий хореограф, суддя "Україна має талант" і зірка "Танців з зірками" Женя Кот показав, чим займається на Мальдівах з красунею-дружиною.

Як пише Politeka.net, в Instagram Женя Кот опублікував кумедне відео, яке вони з Наталією Татаринцевою зняли на Мальдівах. Дівчина насолоджувалася водою і сонцем, в той час як артист підкрався до неї ззаду і потягнув її в воду.

"Ну, все забрав її додому! Відпустка скінчилася", - підписав відео хореограф.

У коментарях йому залишили масу приємних відгуків.

"Ви неймовірно класні, красиві, щасливі! Нехай у вашій родині буде тільки добро, мир і нескінченна любов!", "Як у вас виходить зберегти такі трепетні відносини так довго?", "Ну крутяк! І тут Наталя носочок тягне так само, як і на пілоні!", "Які ж ви класні", - пишуть шанувальники.

Відзначимо, що на Мальдівах парочці вдалося зняти багато красивих атмосферних фото і відео, якими вони хвалилися в мережі.

Нагадаємо, що Євген Кот розповів справжню ціну свого успіху: "я тобі можу сказати...".

Як повідомляла Politeka, Євген Кот ошелешив виглядом, пірнувши у воду: "навіщо...".

Також Politeka писала, що Женя Кот засвітив екстремальні розваги з дружиною: "Витонченість у всьому".