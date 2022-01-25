Як пише Politeka.net, після відпочинку в горах Камалія злягла з серйозною хворобою. Втім, артистка не сумує і ділиться з шанувальниками всіма подробицями свого лікування. Вона не раз показувала, які процедури їй роблять у приватній клініці. Цього разу співачка вирішила поговорити з шанувальниками, лежачи на лікарняному ліжку.

Поруч з артисткою, наглядати за нею прийшла її мама, яку вона також засвітила на відео.

"Коротше, у мене цілий букет ускладнень. Двостороннє запалення легенів, або ураження, як називають ще, двосторонній гайморит. Але я в надійних руках! Будь ласка, не хвилюйтеся! Всім міцного здоров'я та імунітету! Цілую. Люблю", - підписала відео Камалія.

У коментарях їй залишили масу слів підтримки.

"Якнайшвидшого одужання", "Буковель боком виходить, ось вам і лижі. Якнайшвидшого одужання", "Дуже шкода ((Одужуйте", "Вам величезного здоров'я, терпіння, все буде добре!",- пишуть люди.

Нагадаємо, що Камалія влаштувала собі екстремальне випробування:"Тут потрібен контроль".

Як повідомляла Politeka, Камалія розповіла про погіршення свого стану і розкрила нові деталі: "Переживаю за маму".

Також Politeka писала, що Камалія ошелешила видом в лікарні після хвороби: кадри процедури.