Як повідомляє Politeka.net, популярна українська актриса Анна Саліванчук, яка почала активно вести соціальні мережі, часто розповідає про своє життя і любить публікувати повчальні притчі, щоб зробити якісь висновки. Цього разу актриса підняла тему моралі і взаємин з людьми.
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У притчі розповідається про те, як син і батько йшли через гори і син був здивований луною, яке повторювало його слова, замість того, щоб кричати образи, батько сина прокричав приємні слова.
Мораль історії полягала у відображенні дій людини, якій слід випромінювати те, що він хоче отримати.
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"Наше життя-це просто відображення наших дій. Якщо хочеш більше любові від світу-віддавай більше любові оточуючим. Бажаєш щастя-дай щастя тим, хто навколо тебе. Хочеш посмішки від душі-посміхнися від душі тим, кого знаєш. Це стосується всіх аспектів життя: вона нам повертає все, що ми їй дали. Наше життя - не збіги, а відображення нас самих» - пише Ганна.
Також ми писали, як можна помітити, Ганна віддає перевагу робити акценти в образах саме на формах. Нещодавно вона влаштувала битву образів, запропонувавши вибрати: корсет або топік на ній краще?
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