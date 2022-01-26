Українська співачка Соня Кей (Соня Хлябич), яка доводиться племінницею легендарній виконавиці Софії Ротару, днями заявила, що йде зі сцени, а тепер ділиться реакцією своїх хейтерів.

Соня Кей днями заявила про відхід зі сцени, конкретну причину такого рішення артистка не розкрила, повідомляє Politeka.net. За словами співачки, у неї починається новий етап у житті, деякі користувачі Мережі навіть стали підозрювати співачку у вагітності.

Багато шанувальників не прийшли в захват від новини, похваливши вокал і пісні племінниці Софії Ротару, але є і хейтери.

Соня Кей опублікувала кілька коментарів, які прочитала під постом про свій відхід.

"Як же багато "добрих " людей", - написала вона.

"Страшну звістку приніс я в твій будинок, Надія...", - з сарказмом написав відомий блогер Макс Бортюк.

"Блін прикро, знову повернеться на Бессарабку пиріжки з лівером продавати", - прокоментував один з користувачів Мережі.

Інше фото Соня Кей підписала: "Хейтери не дрімають... сумно за них".

"Як же багато гнилих людей, які усміхалися тобі в обличчя", - підписала наступний скрін співачка.

Зазначимо, племінниця Софії Ротару отримала ступінь магістра дизайнера інтер'єрів Кінгстонського університету в Британії.

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