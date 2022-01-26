Соня Кей днями заявила про відхід зі сцени, конкретну причину такого рішення артистка не розкрила, повідомляє Politeka.net. За словами співачки, у неї починається новий етап у житті, деякі користувачі Мережі навіть стали підозрювати співачку у вагітності.
Багато шанувальників не прийшли в захват від новини, похваливши вокал і пісні племінниці Софії Ротару, але є і хейтери.
Соня Кей опублікувала кілька коментарів, які прочитала під постом про свій відхід.
"Як же багато "добрих " людей", - написала вона.
"Страшну звістку приніс я в твій будинок, Надія...", - з сарказмом написав відомий блогер Макс Бортюк.
Ані Лорак покрасувалася на відпочинку в корсеті з надто глибоким вирізом: "Справжня діва"
Осадча повідала про радісну подію в житті свого кума Потапа: "До сліз"
"Страшно на вулицю виходити і дітей випускати": Чернігівщину потрясла розправа над 22-річним хлопцем
"Дев'ять годин лежав на тротуарі": розкрилися трагічні обставини загибелі відомого фотографа
Чоловіки в чорному і з автоматами відкрили стрілянину в центрі Києві: перші подробиці і кадри з місця
"Блін прикро, знову повернеться на Бессарабку пиріжки з лівером продавати", - прокоментував один з користувачів Мережі.
Інше фото Соня Кей підписала: "Хейтери не дрімають... сумно за них".
"Як же багато гнилих людей, які усміхалися тобі в обличчя", - підписала наступний скрін співачка.
Зазначимо, племінниця Софії Ротару отримала ступінь магістра дизайнера інтер'єрів Кінгстонського університету в Британії.
Нагадаємо, племінниця Софії Ротару несподівано попрощалася з українцями
Також Politeka повідомляла, що племінниця Ротару приміряла одяг чоловіка-хокеїста, несподівані кадри