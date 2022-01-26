Сніжана Бабкіна активно займається розвитком свого блогу в Instagram, повідомляє Politeka.net. Зірка закликає всіх жінок любити себе і розповідає про різні практики. Своїх підписниць зірка називає Сніжинками.
У новому пості дружина музиканта постала з подругами, які спеціалізуються на різних профілях.
"Нашим дівчаткам Сніжинкам знайома ця Компашка!💙", - написала Сніжана.
Публікація швидко зібрала сотні лайків і трохи коментарів.
"А куди ж вже без вас то😁❤️", " найкрутіші🔥 🔥 🔥", " О, таааак ❤ ️ ❤️❤️ я в захваті і натхненна!!!",- написали користувачі Мережі.
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Зазначимо, на сторінку Сніжани Бабкіної підписані 237 тисяч користувачів мережі.
Крім того, що дружина артиста займається блогерством, також вона - українська актриса театру і кіно, танцівниця. Жінка брала участь у четвертому сезоні шоу" Танці з зірками", де разом з чоловіком посіла п'яте місце.
Також зірка займається вихованням трьох дітей, двоє з яких народилися від музиканта.
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