Майстер спорту з гімнастики Даша Ульянова, яка перемогла на шоу "Холостяк", розповіла, чому вона плаче, поділившись кадрами в Instagram.

Як пише Politeka.net, Даша Ульянова стала популярною блогеркою після того, як перемогла на шоу "Холостяк" з Максом Михайлюком. Також зірку покликали працювати ведучою на один з українських музичних каналів. Гімнастка в нових сторіс в Instagram показала заплакане обличчя і розповіла, що у неї сталося.

На кадрах Даша з'явилася крупним планом. Зірка плакала, знімаючи себе на камеру.

"Часто буває?",- запитала гімнастка у фанатів.

"Насправді це сльози не від моєї якоїсь дурниці, і я ж баба, мені зараз деякі дівчата написали... Просто до мене прийшов кур'єр, він був з вродженим дефектом слуху, як було написано. Він мене впізнав, так зрадів, зробили фотографію. Я залишила йому на чай, він пішов, і все, мене накрило, я почала плакати. Я думаю, якби я змогла якось допомогти...",- розповіла зворушливу історію Ульянова.

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