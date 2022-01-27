Як передає Politeka.net, Настя Каменських часто радує шанувальників новими танцювальними відео. Цього разу артистка поділилася відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Настя Каменських влаштувала танці на тлі цікавої деталі в будинку. Хоч новорічні свята пройшли вже пару тижнів тому, але в розкішному особняку Каменських і Потапа досі стоїть ялинка. Варто відзначити, що співачка танцює зовсім без макіяжу і в наряді не за розміром.

"Теж ще не прибрали?", — запитала Настя Каменських у своїх шанувальників.

Раніше Каменських розповідала про те, що до цього року вона не особливо прикрашала особняк до свята, але саме зустрічаючи 2022-ий рік їй хотілося поставити ялинку в будинку, а не на вулиці.

Нагадаємо, нещодавно чоловік Насті Каменських Потап продемонстрував, як його радує дружина. Поки він спав, співачка приготувала безліч страв, і м'ясо, і рибу. Артист був дуже радий такому сюрпризу від Каменських, і висловив подяку.

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