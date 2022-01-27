Українська співачка Ірина Білик, яка нещодавно зізналася в тому, що робила собі підтяжку і пластику носа, покрасувалася вдома в ефектному домашньому костюмі.

Як пише Politeka.net, в Instagram 51-річна Ірина Білик засвітилася в теплому костюмі блакитного відтінку. Співачка була з макіяжем і виглядала як лялечка.

"Скажіть, що я не одна така. Є думка, що красиво виглядати потрібно завжди. І навіть вдома ... я повністю згодна з цим, адже так приємно поєднувати красу і комфорт, при цьому отримувати компліменти навіть вдома. Але якісні вироби не завжди легко знайти!", - відзначила Ірина Білик, похвалившись своїм теплим домашнім костюмом.

За словами співачки, такий костюмчик здатний порадувати будь-яку дівчину і буде просто незамінним взимку.

У коментарях відомій співачці залишили масу приємних слів.

"Ірина, ви дуже красива жінка", «Красуня», «така ти одна», «Ірочка, дуже красиво і елегантно, і я згодна з думкою, що вдома теж потрібно виглядати красиво», «Ірочка, ви найкраща», «Яка гарненька! Ірочка, вам дуже пасує цей колір!",- пишуть люди.

Нагадаємо, що Білик зізналася, що робила зі своїм обличчям: "Колеги наді мною знущалися".

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