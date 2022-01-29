Як повідомляє Politeka.net, відомий гуморист з "Дизель шоу" і зірка комедійних телесеріалом Олександр Бережок разом з дружиною Альоною скоро стануть батьками втретє. Як виявилося, після двох синів пара очікує на світ появу дочки.

На сторінці "Дизель шоу" в Instagram опублікували кадри, на яких показали момент, коли Олександр і Альона дізналися стать майбутньої дитини. Схоже, пара зараз на відпочинку з синами, так як в ролику вони позують на пляжі серед пальм. Бережок і його дружина тримають в руках темну повітряну кульку, потім актор проколює його, і вони бачать рожеве конфетті, яке символізує появу на світ дочки.

В одному з інтерв'ю Олександр зізнався, що був на 90% впевнений, що у них з дружиною знову буде хлопчик, проте, за словами актора, вони звичайно мріють і про доньку. Також артист зазначив, що вагітність у його дружини Альони цього разу зовсім інша, не така як була, коли вона виношувала їх двох синів.

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